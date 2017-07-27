Шёлк и кожа. Шэрон Стоун доказала, что основной инстинкт остаётся с ней и в 59

Американская актриса снялась для итальянского GQ, и она выглядит просто ослепительно.

Американская актриса и модель Шэрон Стоун выложила в "Инстаграм" бэкстейдж со съёмок для итальянского журнала GQ и попала под шквал восхищённых отзывов и комплиментов. Звезде эротического триллера "Основной инстинкт" в марте 2017 года исполнилось 59 лет, однако этого совсем не скажешь по её фигуре, чувственности, ощущению музыки и стиля.

Для фотосессии она выбрала остро-сексуальный образ, представ перед камерой в кожаных лаковых ботфортах, летящей шёлковой рубашке и кружевном белье. Дерзкий характер съёмки подчеркнули и декорации: безликий лофт с обшарпанными стенами, посреди которого стоит шикарный кожаный диван винного оттенка.

Шэрон Стоун является действующим кавалером французского Ордена искусств и литературы. На её счету номинация на "Оскар", три номинации и одна премия "Золотой глобус", премия "Эмми" и номинация на премию Гильдии киноактёров.