Летний дом Рокфеллера выставлен на продажу за 19 млн долларов

Согласно данным СМИ, особняк из семи комнат имеет потрясающий вид на береговую линию протяжённостью 2,5 тысячи футов.

Летний дом Ringing Point миллиардера Дэвида Рокфеллера в штате Мэн выставлен на продажу за 19 миллионов долларов, средства от сделки будут направлены на благотворительность, как это был указано в самом завещании банкира. Об этом сообщает AP.

Today's Portland Press Herald front page, Thursday, July 27, 2017 pic.twitter.com/rwjPBol51I — Portland PressHerald (@PressHerald) 27 июля 2017 г.

По данным агентства, площадь дома составляет пять тысяч квадратных футов. Проект дома был составлен супругой Рокфеллера Маргарет в 1972 году.

Согласно описанию, на территории расположены прекрасный сад, лужайки, аллеи, бассейн и пространства для медитаций.

— Ringing Point с лёгкостью можно назвать самым уникальным и красивым домом в Мэне, — говорится в сообщении компании, которая занимается продажей особняка.

Дэвид Рокфеллер скончался в марте этого года.