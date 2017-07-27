Летний дом Рокфеллера выставлен на продажу за 19 млн долларов

Летний дом Ringing Point миллиардера Дэвида Рокфеллера в штате Мэн выставлен на продажу за 19 миллионов долларов, средства от сделки будут направлены на благотворительность, как это был указано в самом завещании банкира. Об этом сообщает AP.
Today's Portland Press Herald front page, Thursday, July 27, 2017 pic.twitter.com/rwjPBol51I— Portland PressHerald (@PressHerald) 27 июля 2017 г.
По данным агентства, площадь дома составляет пять тысяч квадратных футов. Проект дома был составлен супругой Рокфеллера Маргарет в 1972 году.
Согласно описанию, на территории расположены прекрасный сад, лужайки, аллеи, бассейн и пространства для медитаций.
— Ringing Point с лёгкостью можно назвать самым уникальным и красивым домом в Мэне, — говорится в сообщении компании, которая занимается продажей особняка.
Дэвид Рокфеллер скончался в марте этого года.
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