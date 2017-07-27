В Нью-Йорке полицейский принудил задержанную им женщину к оральному сексу

38-летний сотрудник полиции с Лонг-Айленда в Нью-Йорке Кристофер Маккой арестован по обвинению в изнасиловании. Как сообщает NBC News, он, предположительно, принудил задержанную им девушку к оральному сексу.
Власти просят всех, кто мог пострадать от действий полицейского, сообщить об этом в ФБР.
Девушка заявила о том, что инцидент произошёл 16 марта, когда её задержали из-за нескольких неоплаченных штрафов за неправильное вождение и парковку. Она рассказала, что осталась наедине с Маккоем в участке, после чего он заставил её сделать минет. Сразу после освобождения пострадавшая обратилась к властям.
В ФБР заявили, что не потерпят такого поведения от сотрудников полиции и отстранят Кристофера Маккоя. Пока нью-йоркская полиция и адвокат обвиняемого не комментируют происходящее.
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