В Нью-Йорке полицейский принудил задержанную им женщину к оральному сексу

Правоохранителя уже арестовали. Власти призывают остальных пострадавших от его действий заявить в ФБР.

38-летний сотрудник полиции с Лонг-Айленда в Нью-Йорке Кристофер Маккой арестован по обвинению в изнасиловании. Как сообщает NBC News, он, предположительно, принудил задержанную им девушку к оральному сексу.

Власти просят всех, кто мог пострадать от действий полицейского, сообщить об этом в ФБР.

Девушка заявила о том, что инцидент произошёл 16 марта, когда её задержали из-за нескольких неоплаченных штрафов за неправильное вождение и парковку. Она рассказала, что осталась наедине с Маккоем в участке, после чего он заставил её сделать минет. Сразу после освобождения пострадавшая обратилась к властям.

В ФБР заявили, что не потерпят такого поведения от сотрудников полиции и отстранят Кристофера Маккоя. Пока нью-йоркская полиция и адвокат обвиняемого не комментируют происходящее.