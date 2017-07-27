Советник Трампа по Ближнему Востоку ушёл в отставку

Сообщается, что такое решение Дерек Харви принял из-за противоречий внутри Белого дома по вопросам Сирии, Ирана и Ирака.

Советник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Дерек Харви покинул свой пост в Совете национальной безопасности (СНБ).

Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на заявление представителя СНБ Майкла Энтона. Пресс-секретарь службы отметил, что советник главы Белого дома по нацбезопасности Герберт Макмастер ценит службу Дерека Харви на благо США.

Согласно информации Reuters, решение советника по Ближнему Востоку обусловлено противоречиями внутри Белого дома по вопросам Сирии, Ирана и Ирака.