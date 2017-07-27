Российских артистов задержали в аэропорту Кишинёв

По словам самих артистов, они летели в Приднестровье с благотворительной миссией через Кишинёв.

Российских артистов Дмитрия Дунаева, Ляйсан Мингазову, Лидию Музалёву, Ирину Маслову и героя Советского Союза Владимира Гасояна, которые должны были выступить в Приднестровье, задержали в аэропорту Кишинёв.

По словам артистов, сотрудники службы безопасности воздушной гавани заявили, что их депортируют в Москву по распоряжению Правительства Молдавии.

— Нас сопроводили в зал вылета без паспортов и багажа, пообещали выдать паспорта через 15 минут, но прошло больше трёх часов. А воз и ныне там, мы без паспортов, без багажа и в полном неведении, что нас ждёт дальше. Считаем неприемлемым такое отношение к людям, которые занимаются творчеством и всю свою жизнь посвятили тому, чтобы дарить людям тепло и радость. Мы хотели спеть для людей, а нас не пустили. Почему же Россия с теплом и радушием встречает молдавских артистов? — говорится в сообщении артистов.

Премьер-министр РФ Дмитрий Рогозин, комментируя информацию, поручил российскому Посольству в Кишинёве вмешаться в ситуацию, а также назвал принявших такое решение в отношении россиян сборищем скандалистов.

Дал поручение Роспосольству немедленно вмешаться в разрешение ситуации



Read: https://t.co/3yy5s3HV6H — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 27 июля 2017 г.

Также замглавы правительства назвал принявших такое решение сборищем скандалистов, которые в лице выступающих увидели угрозу евроинтеграции.