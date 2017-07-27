В Белом доме не подтвердили сообщения об участии Спайсера в "Танцах со звёздами"

Как сообщали ранее СМИ, бывшему пресс-секретарю активно поступают предложения о работе, в числе которых - от создателей популярного телешоу.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что не может подтвердить появившиеся сообщения об участии своего предшественника Шона Спайсера в программе "Танцы со звездами".

— Нет, я не могу подтвердить, будет ли Шон Спайсер на "Танцах со звездами", — заявила Сандерс на брифинге, после чего репортеры начали смеяться.

Накануне в ряде СМИ появилась информация, что с экс-главой пресслужбы Белого дома связались создатели популярного телешоу, однако уточнений на тему того, в качестве кого они хотели бы видеть Спайсера — участника, судьи и или ведущего — не приводится.