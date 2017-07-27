Сешнс: Я буду выполнять обязанности генпрокурора США, пока этого хочет президент

По словам главы Минюста, и он, и президент США подвергаются критике, однако глава государства хочет, чтобы все выполняли свою работу, чем Сешнс и намерен заниматься.

Глава Минюста и генпрокурор США Джефф Сешнс заявил, что будет выполнять свои обязанности, пока президент США Дональд Трамп хочет видеть его во главе ведомства. Об этом Сешнс сообщил AP.

BREAKING: Attorney General Jeff Sessions tells AP he will continue to serve as long as President Donald Trump wants him to. — The Associated Press (@AP) 27 июля 2017 г.

По словам Сешнса, у Трампа есть полное право назначить другого генпрокурора.

— Я служу по воле президента. Я понял это с того самого дня, как приступил к работе, — заявил он.

Также Сешнса попросили ответить, считает ли он критику президента США в его адрес справедливой. Напомним, Трамп ранее заявил, что испытывает разочарование в связи с тем, что генпрокурор взял самоотвод от расследования по РФ.

— Ну, она несколько болезненна, но президент Соединённых Штатов — сильный лидер. Он решителен в продвижении этой страны в том направлении, по которому, как он считает, она должна идти, чтобы стать вновь великой, — заявил он Fox News.