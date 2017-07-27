Посольство РФ разбирается в ситуации с задержанием россиян в аэропорту Кишинёв

По словам посла РФ в Молдавии, сейчас в воздушной гавани находится консул, который разбирается в произошедшем.

Посольство России в Кишинёве разбирается в ситуации с задержанием российских артистов в аэропорту молдавской столицы. Об этом сообщил глава российской дипмиссии в Молдавии Фарит Мухаметшин.

— Для нас ситуация с задержанием российских артистов стала неожиданностью. В настоящее время в аэропорту находится консул, который разбирается в этой ситуации, — сообщил посол ТАСС.

Напомним, Дмитрий Дунаев, Ляйсан Мингазова, Лидия Музалёва, Ирина Маслова и герой Советского Союза Владимир Гасоян были задержаны в аэропорту Кишинёв сотрудниками службы безопасности воздушной гавани, которые сообщили им о депортации по распоряжению Правительства Молдавии.

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин назвал ситуацию позорной историей и поручил посольству разобраться в произошедшем. Президент Молдавии Игорь Додон также охарактеризовал задержание российских артистов как очередную провокацию.