В Пентагоне прокомментировали заявление Трампа о трансгендерах в армии США

Ранее глава Белого дома принял решение запретить трансгендерам служить в ВС США, это вызвало протесты.

Пентагон опубликовал официальное заявление по вопросу запрета трансгендерам на службу в ВС США. В сообщении говорится, что Министерство обороны США ожидает дальнейших указаний от Белого дома после заявлений главнокомандующего (президента США Дональда Трампа).

Официальный представитель ведомства Дана Уайт отметила, что Пентагон продолжит фокусироваться на своей миссии по защите нации в текущих операциях против противников, при этом с уважением относится ко всем служащим.

Напомним, 26 июля президент США Дональд Трамп запретил трансгендерам служить в ВС США, объяснив это тем, что их присутствие в армии приведёт к огромным тратам и беспорядку. В связи с его решением в США начались протесты.