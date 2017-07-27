США считают запуск Ираном ракеты нарушением резолюции СБ ООН

Пресс-секретарь Госдепа Хизер Нойерт заявила, что США расценивают ракетный запуск Ирана как нарушение резолюции СБ ООН.
— Мы расцениваем это как нарушение резолюции СБ ООН. Мы расцениваем это как продолжение программы развития баллистических ракет, — сказала Нойерт.
Представитель ведомства также охарактеризовала запуск как попытку подорвать безопасность во всём мире.
— Мы также остаёмся очень обеспокоены поддержкой Ираном терроризма. Мы расцениваем это (запуск ракеты. — Прим. ред.) как провокационную акцию, которая подрывает безопасность и благосостояние в регионе и во всём мире, — заявила официальный представитель ведомства.
Сегодня стало известно об успешном испытании космической ракеты-носителя "Симорг".
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