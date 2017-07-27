США считают запуск Ираном ракеты нарушением резолюции СБ ООН

По словам представителя Госдепа, ракетный запуск также представляет собой провокацию, нацеленную на подрыв безопасности.

Пресс-секретарь Госдепа Хизер Нойерт заявила, что США расценивают ракетный запуск Ирана как нарушение резолюции СБ ООН.

— Мы расцениваем это как нарушение резолюции СБ ООН. Мы расцениваем это как продолжение программы развития баллистических ракет, — сказала Нойерт.

Представитель ведомства также охарактеризовала запуск как попытку подорвать безопасность во всём мире.

— Мы также остаёмся очень обеспокоены поддержкой Ираном терроризма. Мы расцениваем это (запуск ракеты. — Прим. ред.) как провокационную акцию, которая подрывает безопасность и благосостояние в регионе и во всём мире, — заявила официальный представитель ведомства.

Сегодня стало известно об успешном испытании космической ракеты-носителя "Симорг".