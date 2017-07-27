МИД Украины ответил на слова посла Италии о присоединении Крыма к России

В ведомстве считают, что заявления итальянского посла противоречат позиции руководства Италии и выходят за рамки его компетенции.

МИД Украины раскритиковал заявление итальянского посла в РФ Чезаре Марии Рагальини, высказавшегося о правомерности крымского референдума. Об этом сообщает издание "Новое время".

— Рагальини подчеркнул, что Крым не был первой страной, которая голосовала за свою независимость в Европе, забывая о том, что Крым не суверенное государство, а часть территории Украины, — заявил украинский посол в Италии Евгений Перелыгин.

По словам Перелыгина, подобные неоднозначные и противоречивые заявления посла вредят отношениям Украины и Италии.

Ранее посол Италии в России Рагальини в интервью итальянской газете Corriere Della Sera назвал присоединение Крыма к России "голосованием за независимость", а также раскритиковал помощь Киеву со стороны ЕС. Также итальянец высказался о неэффективности европейских санкций против России.