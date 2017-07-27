Мексика присоединилась к санкциям США против Венесуэлы

В числе оказавшихся под ограничительными мерами — вице-президент Элиас Хауа, глава МВД Нестор Ревероль, глава полиции Перес Ампуэда и многие другие представители власти.

Мексика присоединилась к санкциям США в отношении венесуэльских чиновников, указав на причастность действующей власти к коррупции и нарушении прав человека. Об этом говорится в совместном заявлении Министерства финансов и Министерства иностранных дел страны.

— С учётом объявленных Правительством США санкций в отношении различных нынешних и бывших венесуэльских чиновников в связи с нарушением демократии и прав человека, а также причастности к актам насилия, коррупции и репрессий, правительство Мексики посредством Минфина сообщает, что также будет действовать соответствующим образом согласно законам и соглашениям, применяемым в данном случае, — говорится в заявлении.

Минфин и МИД страны также призвали президента страны Николаса Мадуро разрешить наступивший кризис мирным путём.

— Мексика вновь выражает обеспокоенность в связи с серьёзным кризисом, с которым столкнулась Венесуэла, и вновь призывает правительство президента Мадуро полностью восстановить демократический режим и верховенство закона мирным путём, — заявили в Минфине и МИД Мексики.