Техасец расстроился из-за отмены свадьбы и устроил поджог восьми автомобилей

Большинство машин получили незначительный урон, однако два транспортных средства сгорели целиком.

35-летний Джимми Уильямс устроил поджог восьми машин после того, как сорвалась его свадьба в Нью-Йорке, сообщает Whec Tv. По какой причине торжество было отменено, не сообщается.

По словам полицейских, рано утром к ним поступил звонок о пожаре на севере Нью-Йорка. Звонивший сообщил, что горят несколько автомобилей. Несмотря на то что большая часть машин получила незначительный урон, два автомобиля сгорели дотла.

Поджигателя удалось найти при помощи камер видеонаблюдения. Стражи порядка выследили 35-летнего уроженца Техаса в районе Хьюстон, где взяли под стражу. Мужчине предъявлено обвинение в восьми поджогах. Сейчас он находится в тюрьме и может быть освобожден за внесение залога в размере 50 тысяч долларов.