ВС США: Угроза от северокорейских ракет растёт быстрее, чем ожидалось

Американская разведка обеспокоена усилением активности Пхеньяна в отношении ядерных вооружений.

Американский генерал Марк Майли завил, что вопреки всем ожиданиям испытания КНДР по запуску межконтинентальной баллистической ракеты показывают значительный прогресс. Об этом сообщает агентство Reuters.

Во время своего выступления в Вашингтоне Майли сообщил, что у стран ещё есть время для решения кризиса без военного вмешательства, однако с каждым разом его становится всё меньше.

— Северная Корея чрезвычайно опасна и становится ещё опаснее с каждой неделей, — предупредил собравшихся генерал.

Ранее стало известно, что Разведывательное управление Министерства обороны США дало прогноз относительно ядерной атаки КНДР. В ведомстве считают, что Северная Корея может запустить МБР уже в следующем году, намного ранее, чем ожидалось. Усиление активности в КНДР американские военные связывают также с вероятностью ещё одного испытания ракеты в ближайшее время.

В КНДР не скрывают своих планов по разработке ракет с ядерным оружием, способных нанести удар по Соединённым Штатам. Власти страны проигнорировали международные призывы остановить свои программы вооружений.