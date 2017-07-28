Кличко о ситуации с Саакашвили: Украине нужно меняться, а не создавать скандалы

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что лишение украинского гражданства бывшего главы Одесской области Михаила Саакашвили не является позитивной новостью для страны.
— Относительно ситуации с Михаилом Саакашвили... Сегодня важно, чтобы из Украины и об Украине шли позитивные новости. Успешные преобразования. Очень важно воплощать изменения, а не создавать скандалы. И решение относительно гражданства Саакашвили не считаю в этом контексте позитивным для страны, — написал Кличко в "Фейсбуке".
Напомним, Саакашвили был лишён гражданства Украины по личному указу Петра Порошенко. После этого он вылетел в США, чтобы, по его словам, побыть с семьёй.
Бывший президент Грузии уже заявил, что намерен продолжить борьбу за смену власти на Украине вместе со сторонниками.
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