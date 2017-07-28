Кличко о ситуации с Саакашвили: Украине нужно меняться, а не создавать скандалы

Бывший губернатор Одесской области был лишён гражданства Украины по личному указу Петра Порошенко.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что лишение украинского гражданства бывшего главы Одесской области Михаила Саакашвили не является позитивной новостью для страны.

— Относительно ситуации с Михаилом Саакашвили... Сегодня важно, чтобы из Украины и об Украине шли позитивные новости. Успешные преобразования. Очень важно воплощать изменения, а не создавать скандалы. И решение относительно гражданства Саакашвили не считаю в этом контексте позитивным для страны, — написал Кличко в "Фейсбуке".

Напомним, Саакашвили был лишён гражданства Украины по личному указу Петра Порошенко. После этого он вылетел в США, чтобы, по его словам, побыть с семьёй.

Бывший президент Грузии уже заявил, что намерен продолжить борьбу за смену власти на Украине вместе со сторонниками.