В США мужчина убил супругу во время круиза из-за того, что она над ним смеялась

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В США мужчина убил супругу во время круиза из-за того, что она над ним смеялась

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Фото: ©flickr.com/marissa anderson

После произошедшего капитану судна пришлось отклониться от маршрута и направиться в столицу Аляски.

39-летний житель Юты убил свою супругу во время круизного путешествия по Аляске из-за того, что женщина всё время над ним смеялась. Как сообщает AP, именно такое объяснение обвиняемый дал своему знакомому, который зашёл в их каюту и увидел на полу женщину в крови.

— Она смеялась надо мной не переставая, — сказал мужчина, после чего схватил тело и попытался оттащить на балкон.

Известно, что обвиняемый нанёс своей супруге ранение в голову.

Организаторы путешествия выразили соболезнования в связи с произошедшим и сообщили, что пассажиры круизного лайнера получат 150 долларов в качестве компенсации за испорченный отдых, поскольку корабль пришлось направить в столицу Аляски Джуно.

— Очень жаль семью, но ведь люди были вынуждены ждать, — рассказал один из пассажиров.

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