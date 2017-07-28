Президент Венесуэлы предложил оппозиции сесть за стол переговоров

Ранее власти республики объявили о запрете на уличные протесты и митинги, чем вызвали ещё большее негодование со стороны противников Мадуро.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к оппозиции с предложением провести переговоры накануне выборов в национальное учредительное собрание. Об этом сообщает агентство Франс-Пресс.

#BREAKING Venezuela's Maduro proposes dialogue with opposition before vote on assembly — AFP news agency (@AFP) 27 июля 2017 г.

— Я предлагаю политической оппозиции Венесуэлы свернуть с дороги мятежа, чтобы в ближайшие часы, ещё до выборов национального учредительного собрания, мы могли начать диалог за круглым столом, — заявил Николас Мадуро.

Ранее глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль сообщил о введении запрета на уличные протесты перед голосованием 30 июля. Нарушителям порядка грозит тюремное заключение от пяти до 10 лет. В ответ представители оппозиционного движения пообещали провести акцию "Штурм Венесуэлы".

Массовые протесты в Венесуэле продолжаются с апреля. Сторонники оппозиции выступают против действующей власти, требуют отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Манифестанты выступили против созыва учредительного собрания, называя это попыткой Мадуро изменить конституцию страны.