Женщина, потерявшая волосы после химиотерапии, подала в суд из-за фото на права

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Женщина, потерявшая волосы после химиотерапии, подала в суд из-за фото на права

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В соответствии с законодательством Нью-Джерси водителям, чья внешность подвергается изменениям в связи с прохождением лечения, разрешается использовать старые фотографии при замене прав, однако сотрудник автотранспортной комиссии отказался это делать.

Больная раком женщина подала иск против автотранспортной комиссии штата Нью-Джерси, представитель которой заставлял её снять с головы повязку для фото на права. Об этом сообщает AP.

По данным агентства, Дженнифер Джордано, перенёсшая химиотерапию, сказала сотруднику ведомства, что ей некомфортно находиться без повязки, и предложила использовать одну из старых фотографий, однако её просьбу оставили без внимания. Позднее в ситуацию вмешался другой работник, и новые права изготовили уже со старым снимком, как и предлагала женщина.

Как говорится в обращении пострадавшей в суд, действия представителя ведомства нанесли ей моральный вред, а руководству комиссии следует обучить своих сотрудников правилам поведения с посетителями.

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