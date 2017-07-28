Женщина, потерявшая волосы после химиотерапии, подала в суд из-за фото на права

В соответствии с законодательством Нью-Джерси водителям, чья внешность подвергается изменениям в связи с прохождением лечения, разрешается использовать старые фотографии при замене прав, однако сотрудник автотранспортной комиссии отказался это делать.

Больная раком женщина подала иск против автотранспортной комиссии штата Нью-Джерси, представитель которой заставлял её снять с головы повязку для фото на права. Об этом сообщает AP.

Cancer patient sues over license photo, cites distress - https://t.co/O5DRJab7IM https://t.co/FPslI1f34R — Global Pharma News (@pharma_global) 27 июля 2017 г.

По данным агентства, Дженнифер Джордано, перенёсшая химиотерапию, сказала сотруднику ведомства, что ей некомфортно находиться без повязки, и предложила использовать одну из старых фотографий, однако её просьбу оставили без внимания. Позднее в ситуацию вмешался другой работник, и новые права изготовили уже со старым снимком, как и предлагала женщина.

Как говорится в обращении пострадавшей в суд, действия представителя ведомства нанесли ей моральный вред, а руководству комиссии следует обучить своих сотрудников правилам поведения с посетителями.