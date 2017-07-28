Следователи возбудили дело после нападения психбольного на полицейских в Орле

Сотрудники правоохранительных органов были госпитализированы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В отношении 28-летнего жителя Орла, который с ножом напал на двух полицейских, возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в сообщении регионального СУ СК РФ.

Александр Ларкин подозревается в совершении преступлений по статьям "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", "Покушение на убийство двух и более лиц, совершённое общеопасным способом", "Хищение огнестрельного оружия, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья".

Также проверяется информация о самовольном уходе Ларкина из психиатрической больницы, где он находился на стационарном лечении.