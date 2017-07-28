СМИ: Вашингтон дал согласие на назначение Антонова новым послом РФ в США

Согласие американской стороны было получено чуть более недели назад, сейчас решается вопрос о дипломатической визе.

Вашингтон дал предварительное согласие на назначение замминистра иностранных дел РФ Анатолия Антонова новым послом России в США. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на представителя центрального аппарата МИД России.

— Агреман [предварительное согласие] получен. Осталось решить вопросы, связанные с дипломатической визой. Всё происходит не очень быстро, но дело осталось за малым, — цитирует издание слова собеседника в министерстве.

Как сообщал Лайф, 22 июля Сергей Кисляк завершил свою работу в Вашингтоне в должности российского посла. Он возглавлял российскую дипмиссию в США с 2008 года. Сейчас его обязанности временно исполняет советник-посланник Денис Гончар.