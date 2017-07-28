Очевидец ДТП с участием Винус Уильямс считает, что в аварии виновата теннисистка

Также появилось видео, на котором полицейский советует американской спортсменке подключить свою страховую службу для скорейшего решения проблемы.

Женщина, которая первая дозвонилась в 911 и сообщила о случившейся аварии, рассказала, что американская теннисистка Винус Уильямс была в состоянии сама выйти из машины, в то время как из другой машины люди выбраться не смогли. Об этом сообщает TMZ.

По словам свидетеля происшествия, 11-я ракетка мира виновата в ДТП, повлёкшем за собой смерть человека, на 95 процентов.

Также в Сети появилась видеозапись с нательной камеры полицейского, на которой зафиксирован разговор стража порядка с Винус. Полицейский сообщил спортсменке о том, что она нарушила правила, спровоцировав аварию, а также посоветовал, чтобы страховая компания Уильямс скорее разобралась с инцидентом.

Напомним, ДТП произошло 9 июня во Флориде. На перекрёстке внедорожник Винус врезался в автомобиль 78-летнего Джерома Барсона. Мужчина получил тяжёлую травму головы, от которой так и не смог оправиться и умер в больнице спустя 14 дней со дня аварии. В автомобиле помимо Джерома находилась его жена. Женщина получила многочисленные переломы, но выжила.