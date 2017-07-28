Палата представителей приняла выделение $1,6 млрд на стену на границе с Мексикой

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Палата представителей приняла выделение $1,6 млрд на стену на границе с Мексикой

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Отпечатки рук на стене. Фото: © REUTERS/Jose Luis Gonzalez

Как ранее заявлял президент США, сооружение можно возвести по всей протяжённости границы с соседним государством.

Палата представителей большинством голосов (235 против 192) одобрила выделение 790 млрд долларов на расходы на национальную оборону, включая $1,6 млрд, которые должны быть направлены на строительство стены на границе с Мексикой. Об этом сообщает AP.

Напомним, президент США Дональд Трамп, выступающий за возведение сооружения, предлагал сделать это за счёт самой Мексики.

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