Палата представителей приняла выделение $1,6 млрд на стену на границе с Мексикой

Как ранее заявлял президент США, сооружение можно возвести по всей протяжённости границы с соседним государством.

Палата представителей большинством голосов (235 против 192) одобрила выделение 790 млрд долларов на расходы на национальную оборону, включая $1,6 млрд, которые должны быть направлены на строительство стены на границе с Мексикой. Об этом сообщает AP.

Напомним, президент США Дональд Трамп, выступающий за возведение сооружения, предлагал сделать это за счёт самой Мексики.