Генсек ООН примет нового постпреда РФ Василия Небензю 28 июля

По словам заместителя официального представителя генсека, встреча будет протокольной, однако, "так как это российский посол, им будет о чём поговорить".

Генсек ООН Антониу Гутерриш 28 июля примет нового постпреда РФ при всемирной организации Василия Василий Небензю. В ходе встречи российский дипломат передаст Гуттеришу копии верительных грамот.

— Расписание [генсека] на завтра ещё составляется, но она, вероятно, состоится около 10 утра [по нью-йоркскому времени, 17:00 мск], — рассказал ТАСС заместитель официального представителя генсека Фархан Хак.

Напомним, накануне указом президента РФ Владимира Путина Василий Небензя был назначен новым постпредом России при ООН. С 2013 года дипломат занимал должность замглавы МИД РФ.

До Небензи Россию во всемирной организации представлял Виталий Чуркин. Дипломат скоропостижно скончался 20 февраля 2017 года в Нью-Йорке.