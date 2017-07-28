NHK: КНДР могла отложить запуск новой ракеты из-за технических проблем

По данным СМИ, также среди причин возможной отмены испытаний — плохие погодные условия.

Северная Корея могла столкнуться с техническими проблемами при подготовке очередного испытания ракеты, об этом сообщает японская телекомпания NHK со ссылкой на американского чиновника.

По его словам, запуск нового снаряда ожидался в четверг, 27 июля. Источник отметил, что помимо неполадок северокорейским военным помешали также плохие погодные условия.

Напомним, ранее южнокорейские СМИ сообщили, что КНДР может протестировать очередную ракету 27 июля, в 64-ю годовщину перемирия сторон в Корейской войне. Однако в Сеуле заявили о том, что пока не видят признаков подготовки Пхеньяна к ракетному испытанию.