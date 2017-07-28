Скарамуччи назвал главу аппарата Белого дома "параноидальным шизофреником"

Глава департамента по коммуникациям предположил, что коллега рассказал СМИ о его ужине с президентом США и его супругой.

Директор департамента Белого дома по коммуникациям Энтони Скарамуччи обвинил своего коллегу, главу аппарата сотрудников Белого дома Рейнса Прибаса в утечках, после чего обозвал его "параноидальным шизофреником". С таким утверждением выступил журналист The New Yorker Райан Лизза.

По словам сотрудника издания, Скарамуччи позвонил ему в связи с твитом журналиста про их ужин с президентом США Дональдом Трампом и его супругой Меланьей. В качестве источника информации журналист указал "высокопоставленного представителя Белого дома". По словам Лизза, директор по коммуникациям был очень недоволен в связи с утечкой сведений и предположил, что её источником стал Рейнс Прибас, "который просто заволновался, что его на ужин не пригласили".

— Рейнс — *** параноидальный шизофреник, параноик, — сказал, по словам журналиста, Скарамуччи.

Перед этим директор по коммуникациям также заявил, что уволит сотрудников департамента.

— Я их всех уволю. Я на днях уволил одного парня. Завтра уволю ещё трёх-четырёх и доберусь до человека, который слил вам информацию. Рейнс Прибас — если вы хотите что-то слить — его очень скоро попросят подать в отставку, — сказал по телефону Скарамуччи.

Сам сотрудник Белого дома также прокомментировал материал издания. По его словам, он иногда использует нецензурные выражения.

I sometimes use colorful language. I will refrain in this arena but not give up the passionate fight for @realDonaldTrump's agenda. #MAGA — Anthony Scaramucci (@Scaramucci) 27 июля 2017 г.

— Я иногда использую ненормативную лексику. Я буду воздерживаться от этого, но не откажусь от борьбы за повестку дня Дональда Трампа, которую я с энтузиазмом веду, — написал Скарамуччи.