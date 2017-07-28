Стала известна причина смерти лауреата премии "Оскар" Мартина Ландау

Американский актёр скончался 15 июля, однако до сих пор о причине его смерти ничего не было известно.

Голливудский актёр Мартин Ландау скончался в возрасте 89 лет в медицинском центре UCLA, когда у него открылось сильное внутреннее кровотечение. Согласно свидетельству о смерти, причиной смерти актёра стал гиповолемический шок. Об этом сообщает TMZ.

Ранее сообщалось, что актёр скончался из-за непредвиденных осложнений в результате заболевания. Актёр страдал от упрочнения артерий.

За свою продолжительную актёрскую карьеру Мартин Ландау сыграл более 160 ролей в кинокартинах и сериалах. Он неоднократно выдвигался на премию "Эмми", трижды становился лауреатом "Золотого глобуса". В 1995 году получил "Оскар" за роль Бела Лугоши в фильме Тима Бёртона "Эд Вуд".