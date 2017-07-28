Люк Бессон планирует снять часть новой картины в России

Французский режиссёр Люк Бессон рассказал о планах снять часть нового фильма в России.

— Сейчас я скажу вам то, что ещё никогда и никому не говорил. Я планирую начать съёмки следующего проекта в России. Поверьте, я говорю это не во всех странах, в которые приезжаю. И это показывает, насколько сильно я вас люблю, — отметил кинематографист и добавил, что, несмотря на политические разногласия, люди должны поддерживать друг друга.

Бессон прибыл в Москву, чтобы лично представить свой новый фильм "Валериан и город тысячи планет". Как ранее писал Лайф, эта картина стала самой дорогой в истории французского кино. Её бюджет составил 197,47 миллиона евро.

В России "Валериан и город тысячи планет" выйдет в прокат 10 августа.