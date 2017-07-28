Жителя США приговорили к 37 месяцам тюрьмы за угрозу убийства Барака Обамы

На три года дольше проведёт в тюрьме житель США за угрозы в адрес Барака Обамы, сообщает телеканал Boston 25 News. Алека Эрнандеса приговорили к 37 месяцам лишения свободы за озвученное намерение убить бывшего президента Соединённых Штатов.

В марте 2015 года Эрнандес поделился с соседом по камере о своём желании расправиться с на тот момент ещё действующим президентом США Бараком Обамой. По словам злоумышленника, после исполнения задумки он собирался бежать из страны по поддельным документам. К расследованию подключились агенты ФБР.

32-летний американец уже отбывает срок, связанный с наркотиками и огнестрельным оружием, с 2011 года.