Семьи американских дипломатов отзывают из Венесуэлы

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Семьи американских дипломатов отзывают из Венесуэлы

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Протесты в Венесуэле. Фото: © REUTERS/Ueslei Marcelino

Также Госдеп разрешает добровольный отъезд сотрудников Правительства США из посольства в Каракасе.

Госдепартамент США дал указание семьям американских дипломатов покинуть Венесуэлу из-за массовых протестов, беспорядков и вспышек насилия в этой стране. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Кроме того, Госдеп призывает американских граждан воздержаться от поездок в Венесуэлу из-за "беспорядков, насильственных преступлений, а также повсеместной нехватки продовольствия и медикаментов".

Массовые протесты в Венесуэле продолжаются с апреля. Сторонники оппозиции выступают против действующей власти и против созыва учредительного собрания, называя это попыткой президента Николаса Мадуро изменить конституцию страны.

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