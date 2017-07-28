Семьи американских дипломатов отзывают из Венесуэлы

Также Госдеп разрешает добровольный отъезд сотрудников Правительства США из посольства в Каракасе.

Госдепартамент США дал указание семьям американских дипломатов покинуть Венесуэлу из-за массовых протестов, беспорядков и вспышек насилия в этой стране. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Кроме того, Госдеп призывает американских граждан воздержаться от поездок в Венесуэлу из-за "беспорядков, насильственных преступлений, а также повсеместной нехватки продовольствия и медикаментов".

Массовые протесты в Венесуэле продолжаются с апреля. Сторонники оппозиции выступают против действующей власти и против созыва учредительного собрания, называя это попыткой президента Николаса Мадуро изменить конституцию страны.