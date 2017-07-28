Маккейн назвал новый закон о санкциях "ответом на российскую атаку"

Республиканец вернулся в сенат после операции, чтобы проголосовать за законопроект по введению новых санкций в отношении Москвы.

Американский сенатор Джон Маккейн прокомментировал одобренный Сенатом США законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР, сообщает телеканал ABC News.

— Мои друзья, Соединённым Штатам необходимо послать сильное сообщение Владимиру Путину и любому другому агрессору о том, что мы не будем терпеть атаки на нашу демократию. Вот о чём весь этот законопроект. Мы должны принять нашу собственную сторону в этой борьбе: не как республиканцы и не как демократы, а как американцы. Время ответить на российскую атаку на американскую демократию с силой, решимостью, с общей целью, с действием, — заявил Маккейн.

McCain on sanctions bill: "It's to respond to Russia's attack on American democracy with strength…and with action." https://t.co/OZuEkMf878 pic.twitter.com/kZm86vLnBM — ABC News (@ABC) 27 июля 2017 г.

Ранее Лайф писал, что подавляющим большинством голосов Сенат США принял законопроект, получивший название "Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций". Теперь документ отправится на подпись к Дональду Трампу.

Владимир Путин прокомментировал новые санкции в отношении России, назвав действия Вашингтона "особым цинизмом".