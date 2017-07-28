Delta Airlines в сентябре прекращает полёты в Венесуэлу

Ранее ещё несколько авиаперевозчиков отказались отправлять рейсы в страну из-за убыточности и неспокойной обстановки.

Американская авиакомпания Delta Airlines объявила о прекращении полётов в Венесуэлу. Её последний рейс в Каракас отправится 16 сентября.

— Delta уведомит своих клиентов, которые приобрели билеты на срок после 16 сентября, о возможных альтернативных вариантах, — говорится в сообщении перевозчика.

Три года назад Delta уже существенно сократила число рейсов в республику, сейчас авиакомпания по субботам отправляет свой единственный рейс — из Атланты в Каракас.

Ранее о решении остановить полёты в Венесуэлу сообщили United Airlines, Lufthansa, Air Canada, колумбийская компания Avianca.