В приморском нацпарке впервые обнаружили краснокнижного горала

Как отметили сотрудники нацпарка, копытных, очевидно, совершенно не пугает, что и дальневосточные леопарды любят гулять в тех же местах, что и они.

В приморском национальном парке "Земля леопарда" впервые было обнаружен амурский горал, численность которых в регионе, по оценкам специалистов, составляет всего 700–900 представителей.

Помимо Дальнего Востока этих представителей подсемейства козлиных также можно встретить на территориях северо-восточного Китая и на Корейском полуострове, однако информации об их точной численности нет.

Узнать о том, что в парке живут краснокнижные животные, удалось благодаря фотоловушкам — снимки были сделаны в марте и получены сотрудниками "Мира леопарда" в июле.

— Очевидно, что природоохранные меры "Земли леопарда" позволили сохранить местную группировку этих животных. Здесь они защищены от браконьерства, а ежегодная подкормка всех копытных успешно поддерживает кормовую базу дальневосточного леопарда на уровне, который позволяет выжить даже самой редкой его добыче. Список видового разнообразия национального парка официально пополнился ещё одним редким видом, и теперь нам предстоит приложить немало усилий для изучения горала, — рассказал научный сотрудник ФГБУ "Земля леопарда" Пётр Сонин.