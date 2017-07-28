Республиканцы просят начать расследование в отношении Клинтон

Конгрессмены обратились к главе Минюста США с требованием назначить для этого второго спецпрокурора.

Республиканцы из юридического комитета Палаты представителей США просят начать новое расследование, на этот раз — деятельности должностных лиц администрации Барака Обамы, а также экс-госсекретаря Хиллари Клинтон в период избирательной кампании 2016 года. Об этом сообщает NBC News.

В числе тех, кого стоит проверить, политики называют экс-главу ФБР Джеймса Коми и экс-генпрокурора Лоретту Линч.

В письме к главе Минюста США Джеффу Сешнсу конгрессмены просят, чтобы этим делом занялся новый спецпрокурор, а не Роберт Мюллер, который уже контролирует расследование по кампании Дональда Трампа. Республиканцы называют это дело "несбалансированным", а пристальное внимание исключительно к нынешнему президенту США — сомнительным.