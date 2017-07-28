Выжить в Белом доме. NYP представила команду Трампа в роли героев реалити-шоу

Издание анонсировало обложку в стиле передачи "Выживший" после резонансного интервью Энтони Скарамуччи.

Американский президент Дональд Трамп и команда Белого дома появятся на обложке нового выпуска издания New York Post в стиле американского ТВ-шоу "Выживший". Об этом издание сообщило на своей страничке в "твиттере".

Tomorrow's cover: In the latest episode of “White House Survivor,” the West Wing descended into chaos Thursday https://t.co/9n4WabNpff pic.twitter.com/CEihk60hwD — New York Post (@nypost) 27 июля 2017 г.

Американского лидера, который расположился по центру, окружают сотрудники его администрации: Стив Бэннон, Райнс Прибус, Джефф Сешнс, Рекс Тиллерсон и Энтони Скарамуччи.

Обложку анонсировали сразу после вышедшего интервью с директором Белого дома по коммуникациям Энтони Скарамуччи, которое он дал для The New Yorker. Скарамуччи обвинил главу аппарата сотрудников Белого дома Рейнса Прибаса в утечках и назвал его "параноидальным шизофреником"

Реалити-шоу "Выживший" транслируется на канале CBS. Суть передачи состоит в том, что группа людей пытается выжить в тяжёлых природных условиях. Участники борются не только со стихией, но и друг против друга.