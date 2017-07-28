Большинство россиян назвали Айвазовского любимым русским художником

Также жители нашей страны упоминали мариниста в тройке самых известных отечественных живописцев.

Данные опроса "ВЦИОМ-Спутник" свидетельствуют, что из произведений русских художников для большинства жителей нашей страны (27%) самыми любимыми являются картины Ивана Айвазовского. 26% респондентов проголосовали за полотна Ивана Шишкина и 16% — Ильи Репина.

Исследование, подготовленное в честь двухсотлетия со дня рождения выдающегося русского мариниста, также показало, что художник занимает третье место в народном рейтинге наиболее известных отечественных живописцев — 24% участников опроса назвали его фамилию при ответе на соответствующий вопрос. Самым известным оказался Иван Шишкин (32%), на второй строчке — Илья Репин (29%).

Почти все респонденты (93%) заявили, что им знакома фамилия художника, более половины (64%) ответили, что им нравятся произведения автора.

Опрос проводился 16–17 июля с помощью телефонного интервью, участие в исследовании проводили лица старше 18 лет.

Иван Айвазовский родился в 1817 году в Крыму. В детстве знаменитый художник мог часами любоваться судами, небольшими рыбацкими лодочками и закатом, а затем переносил увиденное в картины на песке.

На знаменитые полотна автора (в числе которых "Девятый вал", "Радуга", "Наваринский бой", "Штиль у крымских берегов") ежедневно приходят посмотреть посетители "Третьяковки" и "Русского музея" со всех уголков мира, а картина "Хаос" хранится в Ватикане с тех пор, как художник в молодости представил своё полотно в Италии. Произведение настолько сильно понравилось понтифику Григорию XVI, что он приобрёл его для своей коллекции.