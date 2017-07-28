Япония готовит новые санкции против КНДР

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Япония готовит новые санкции против КНДР

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Пхеньян. Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

На этот раз Токио намерен заморозить активы юридических и физических лиц, связанных не только с ракетными программами Пхеньяна.

Правительство Японии планирует в пятницу утвердить новые односторонние санкции в отношении Северной Кореи. Об этом сообщает агентство Japan Times со ссылкой на чиновника кабмина.

Новые ограничения коснутся пяти организаций, в том числе двух китайских фирм и девяти лиц, занимающихся финансовыми услугами, транспортными операциями и экспортом полезных ископаемых.

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