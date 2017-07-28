Жителей района Калифорнии эвакуируют из-за вооружённого мужчины

В Калифорнии в одном из домов жилого района забаррикадировался мужчина, предположительно вооружённый огнестрельным оружием. Об этом сообщает служба безопасности штата.
Grand Terrace - 12800 block of Mirado Avenue, avoid the area. Deputies are on scene, barricaded suspect. Nearby homes have been evacuated— SB County Sheriff (@sbcountysheriff) 28 июля 2017 г.
Полицейские пытаются попасть внутрь здания через крышу. По предварительной информации, запертый мужчина является бывшим сотрудником спецназа.
Sheriffs on rooftop searching for suspect in grand terrace pic.twitter.com/lUN7JWunsj— Alexvnews (@alexvnews) 28 июля 2017 г.
В городе работает специальный эвакуационный центр. Полиция обращается к жителям с просьбой избегать места вероятной опасности.
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