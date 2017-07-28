Жителей района Калифорнии эвакуируют из-за вооружённого мужчины

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Жителей района Калифорнии эвакуируют из-за вооружённого мужчины

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Фото: © Twitter/Doug Saunders

Мужчина забаррикадировался в одном из домов. По предварительным данным, он может быть бывшим сотрудником спецназа.

В Калифорнии в одном из домов жилого района забаррикадировался мужчина, предположительно вооружённый огнестрельным оружием. Об этом сообщает служба безопасности штата.

Полицейские пытаются попасть внутрь здания через крышу. По предварительной информации, запертый мужчина является бывшим сотрудником спецназа.

В городе работает специальный эвакуационный центр. Полиция обращается к жителям с просьбой избегать места вероятной опасности.

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