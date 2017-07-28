Певец Род Стюарт оплатил детям-инвалидам поездку на протест в Вашингтон

Музыканта тронула новость о детях, которые нуждались в 30 тысячах долларов, чтобы попасть на протест из-за возможной отмены Obamacare.

Британский рок-исполнитель Род Стюарт помог детям с ограниченными возможностями из Луизианы принять участие в митинге против отмены Obamacare, оплатив их поездку в Вашингтон.

По словам музыканта, ему захотелось помочь после того, как он увидел новость о детях, нуждающихся в 30 тысячах долларов для путешествия в столицу.

— Многие из вас не знают, что я живу в США и плачу здесь налоги. Я не демократ и не республиканец, но я отец, — заявил певец.

Анжела Лорио, руководитель группы Trach Mommas, которая поддерживает семьи с детьми-инвалидами, сообщила, что благодарна музыканту за его поступок.

— Это было за пределами наших самых смелых мечтаний! И дело даже не в том, что просто кто-то помог нам с поездкой, а что это сделал сам Род Стюарт, — прокомментировала Лорио.

Род Стюарт получил известность в период 60–70-х годов, будучи членом группы The Jeff Beck Group, затем The Faces. Однако наибольшего успеха музыкант добился со своим сольным творчеством. В списке журнала Q "100 величайших певцов" Стюарт занимает 33-е место.