ВКС РФ девять раз за неделю поднимались на перехват иностранных самолётов

Согласно данным, отображённым в инфографике МО РФ, 23 иностранных судна вели разведку вдоль границ РФ.

Самолёты ВКС РФ девять раз за неделю поднимались на перехват 23 иностранных воздушных судов, соответствующая информация представлена в инфографике Минобороны.

— Нарушений воздушного пространства РФ не допущено, — отмечается в инфографике.

Также за минувшую неделю российские лётчики провели четыре инспекции на территории иностранных государств — Германии и Турции (в рамках Договора по открытому небу), КНР (в рамках Соглашения о взаимном сокращении ВС в районе границы) и США (в соответствии с Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений). На территории России провели инспекцию специалисты четырёх стран — США, Канады, Турции и Испании.