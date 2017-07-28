Министр обороны Японии подала в отставку

По данным СМИ, решение главы Минобороны страны связано с обвинениями в сокрытии информации об опасности для японских военных в ходе миротворческой операции в Южном Судане.

Министр обороны Японии Томоми Инада на пресс-конференции заявила, что подала прошение об отставке. Об этом сообщает NHK.

Как сообщали СМИ ранее, ожидалось, что глава ведомства подаст в отставку на фоне скандала, связанного с сокрытием информации об участии японских военнослужащих миротворческой операции в Южном Судане под руководством США. В соответствии с японским законодательством силы самообороны не могут участвовать в миротворческих миссиях за рубежом, пока стороны конфликта не заключат перемирие. Сама министр неоднократно отрицала свою причастность к сокрытию подобной информации.

Как отмечается, речь идёт о сокрытии дневниковых записей, что может указывать на то, что жизнь военнослужащих подвергалась опасности.

Известно, что теперь обязанности министра обороны на себя временно возьмёт глава МИД Фумио Кисиди.