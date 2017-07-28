В окрестностях Мекки перехватили ракету, выпущенную из Йемена

Читайте также

В окрестностях Мекки перехватили ракету, выпущенную из Йемена

251

Йемен. Фото: © РИА Новости

Недалеко от Мекки (Саудовская Аравия) арабская коалиция перехватила ракету, выпущенную с территории Йемена. Об этом сообщает агентство Франс-Пресс.

По данным командования коалиции, снаряд был сбит в 69 километрах от города.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!