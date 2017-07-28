В окрестностях Мекки перехватили ракету, выпущенную из Йемена

Недалеко от Мекки (Саудовская Аравия) арабская коалиция перехватила ракету, выпущенную с территории Йемена. Об этом сообщает агентство Франс-Пресс.
По данным командования коалиции, снаряд был сбит в 69 километрах от города.
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Недалеко от Мекки (Саудовская Аравия) арабская коалиция перехватила ракету, выпущенную с территории Йемена. Об этом сообщает агентство Франс-Пресс.
По данным командования коалиции, снаряд был сбит в 69 километрах от города.
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