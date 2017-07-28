Подозреваемые в убийстве Ким Чон Нама предстанут перед судом в октябре

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Подозреваемые в убийстве Ким Чон Нама предстанут перед судом в октябре

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Злоумышленницам может грозить смертная казнь. Обе женщины отрицают свою вину в убийстве брата главы КНДР.

Судебное разбирательство в отношении двух женщин, подозреваемых в убийстве сводного брата лидера Северной Кореи, начнётся 2 октября. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Верховный суд Малайзии.

25-летняя Сити Айша и 28-летняя Доан Тхи Хыонг по-прежнему являются главными подозреваемыми по делу об убийстве Ким Чон Нама 14 февраля в аэропорту Куала-Лумпур. Сводный брат Ким Чен Ына скончался в результате действия нервно-паралитического отравляющего вещества типа VX. Газ подействовал на сердце и лёгкие.

Если суд признает девушек виновными, им грозит смертная казнь.

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