Подозреваемые в убийстве Ким Чон Нама предстанут перед судом в октябре

Злоумышленницам может грозить смертная казнь. Обе женщины отрицают свою вину в убийстве брата главы КНДР.

Судебное разбирательство в отношении двух женщин, подозреваемых в убийстве сводного брата лидера Северной Кореи, начнётся 2 октября. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Верховный суд Малайзии.

Trial for two female suspects in Kim Jong Nam killing set for October 2 https://t.co/RYJJX6SAoT pic.twitter.com/xKv3WESR8q — Reuters World (@ReutersWorld) 28 июля 2017 г.

25-летняя Сити Айша и 28-летняя Доан Тхи Хыонг по-прежнему являются главными подозреваемыми по делу об убийстве Ким Чон Нама 14 февраля в аэропорту Куала-Лумпур. Сводный брат Ким Чен Ына скончался в результате действия нервно-паралитического отравляющего вещества типа VX. Газ подействовал на сердце и лёгкие.

Если суд признает девушек виновными, им грозит смертная казнь.