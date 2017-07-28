Четыре человека погибли в ДТП на Алтае

Авария произошла в Онгудайском районе Республики Алтай. На 579-м километре Чуйского тракта опрокинулся ГАЗ-2217, погибли водитель и три пассажира.
— По предварительным данным, водитель не справился с управлением, машина опрокинулась и упала в кювет, — пояснили Лайфу в пресс-службе ГУ МВД по Республике Алтай.
В авто ехали шесть человек — четверо взрослых и двое детей. Водитель, дети и женщина-пассажир погибли на месте. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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