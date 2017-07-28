Официальный советник Порошенко встал на сторону Саакашвили

Карл Бильдт упрекнул главу Украины Петра Порошенко в нарушении всех общепринятых принципов.

Бывший премьер-министр и экс-глава МИД Швеции Карл Бильдт, являющийся официальным советником президента Украины Петра Порошенко, прокомментировал лишение Михаила Саакашвили украинского гражданства.

— Лишать политических противников гражданства — это против всех принципов! — написал Бильдт в своём "твиттере".

To deprive political enemies of citizenship is contrary to all principles. @poroshenko https://t.co/thu5C9JZnX — Carl Bildt (@carlbildt) 27 июля 2017 г.

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что намерен продолжить борьбу за смену власти на Украине вместе с теми, кто его поддерживает, даже после лишения украинского гражданства.