Туристка из Китая погибла в Таиланде, позируя на прибрежных скалах

Туристка из Китая погибла в Таиланде, оступившись во время фотосессии на скалах, сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию.

В четверг 27-летняя женщина с мужем и друзьями устроила фотосессию на прибрежных скалах на Пхукете. Однако из-за сильных волн туристка оступилась и упала в воду. Попытки её спасти были безуспешны.

Отмечается, что выбранное место для фотографирования находилось более чем в километре от зоны, где дежурили спасатели, поэтому успеть на помощь они не смогли.