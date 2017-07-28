Туристка из Китая погибла в Таиланде, позируя на прибрежных скалах

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Туристка из Китая погибла в Таиланде, позируя на прибрежных скалах

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Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Туристка из Китая погибла в Таиланде, оступившись во время фотосессии на скалах, сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию.

В четверг 27-летняя женщина с мужем и друзьями устроила фотосессию на прибрежных скалах на Пхукете. Однако из-за сильных волн туристка оступилась и упала в воду. Попытки её спасти были безуспешны.

Отмечается, что выбранное место для фотографирования находилось более чем в километре от зоны, где дежурили спасатели, поэтому успеть на помощь они не смогли.

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