Скончался первый в России доктор политических наук

По словам представителей университета, в котором Матвеев проработал 20 лет, профессор до последнего дня оставался активным учёным, писал и публиковал научные работы.

На 88-м году ушёл из жизни Роальд Матвеев, первый доктор политических наук в России. Об этом сообщает сайт Российского государственного гуманитарного университета. В РГГУ профессор проработал 20 лет.

— Он был учителем молодого поколения российских политологов, раскрывая премудрости использования сложного инструментария методологии исследования современной политической науки, — написал на своей странице в "Фейсбуке" доцент университета Андрей Зверев.

Роальд Матвеев стоял у истоков кафедры истории и теории государства и права в РГГУ. Также он имеет звание почётного работника высшего образования РФ.

Прощание с профессором состоится 29 июля.