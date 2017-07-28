Украинский депутат попал в больницу после драки на заседании облсовета

Сейчас он находится в нейрохирургическом отделении с сотрясением мозга, полиция выясняет обстоятельства.

В Николаеве после заседания областного совета избили 54-летнего депутата. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.

— По словам мужчины, телесные повреждения он получил в помещении Николаевского областного совета после заседания внеочередной сессии областного совета от 55-летнего председателя Новоодесского районного совета, — говорится в сообщении.

На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, предварительно инцидент квалифицируют по статье "Умышленное лёгкое телесное повреждение" УК Украины.