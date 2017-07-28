Мусульманам до 50 лет запретили появляться на пятничной молитве в Иерусалиме

Власти Израиля направили в столицу несколько тысяч сотрудников правоохранительных органов для поддержания общественного порядка.

Израильская полиция объявила о возобновлении возрастных ограничений на доступ мусульман на пятничные молитвы в историческом центре Иерусалима. Вход на Храмовую гору будет разрешён только мужчинам от 50 лет, сообщает Второй телеканал Тель-Авива.

Полиция заявила, что располагает информацией о планах экстремистов нарушить общественный порядок в день, когда в мечеть на Храмовой горе приходит наибольшее число верующих.

Власти Израиля, опасаясь новых беспорядков, усилили присутствие в городе сотрудников правоохранительных органов. Тысячи полицейских патрулируют наиболее проблемные районы города.

Ранее на Храмовой горе вспыхнули столкновения верующих с полицией, распространившиеся на соседние районы Старого города. В беспорядках пострадало более 120 человек.