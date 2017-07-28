У отдела полиции на севере Москвы нашли тело 14-летнего подростка

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У отдела полиции на севере Москвы нашли тело 14-летнего подростка

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Фото: © РИА Новости

Очевидцы обнаружили тело подростка возле отдела полиции на улице Краснополянской. Впоследствии его опознали как 14-летнего Данилу Ж.

Причина смерти мальчика устанавливается. Тело увезли на вскрытие.

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