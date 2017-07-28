В Болгарии загорелся автобус с российскими туристами

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В Болгарии загорелся автобус с российскими туристами

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Фото: novini.bg

По информации местных СМИ, ЧП произошло из-за технической неисправности транспортного средства.

Автобус, в котором находилось 10 российских туристов, загорелся в районе города Бургас в Болгарии. Об этом местные СМИ сообщают со ссылкой на пресс-службу МВД.

Инцидент произошёл сегодня в 7:20 утра, когда отдыхающие направлялись в аэропорт. На место происшествия сразу же выехали пожарные и полицейские.

<p>Фото: nova.bg</p>

В результате никто не пострадал. Сообщается, что сейчас туристы ждут другого автобуса.

По информации местных СМИ, ЧП произошло из-за технической неисправности транспортного средства.

<p>Фото: nova.bg</p>

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